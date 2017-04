Dal Portogallo: Juve sul baby fenomeno Jair Tavares

La Juventus continua a guardare al futuro. Dopo l’acquisto di Orsolini e Caldara, e la scoperta e lo sviluppo di Kean, che raggiungeranno il più rodato Rugani, i bianconeri starebbero continuando a visionare talenti da acquisire per continuare il ‘progetto verde’ avviato da qualche tempo. Secondo quanto riportato dai colleghi di A Bola, le attenzioni del club di Corso Galileo Ferraris sarebbero ora concentrate sul baby fenomeno Jair Tavares, attaccante esterno classe 2001 del Benfica. Il talentino, attualmente arruolato tra le fila dell’under 16 del club portoghese, è dotato di grande velocità e capacità di spinta laterale, e sarebbe un interessante ed importante colpo in prospettiva per la Juventus, con la quale potrebbe militare già nella Primavera. Prima di approdare in Serie A…