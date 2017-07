Dalla Colombia: l’Arsenal piomba su Cuadrado

Nuove sirene inglesi in casa Juve ma questa volta non si tratta di un’ulteriore offensiva da parte del Chelsea di Antonio Conte per Alex Sandro. Il club che nelle ultime ore avrebbe bussato alle porte dei Bianconeri sarebbe infatti l’Arsenal di Arsene Wenger, intenzionato a strappare Juan Cuadrado a Massimiliano Allegri. La notizia è stata riportata dalla radio colombiana “RCN” e parla di un’offerta di 25 milioni di euro formulata dai Gunners per aggiudicarsi l’esterno d’attacco ex Fiorentina e Chelsea. L’acquisto di Cuadrado, a detta delle fonti colombiane, sarebbe stato espressamente richiesto da Wenger, il quale si vorrebbe tutelare in caso di una doppia partenza Sanchez-Giroud in attacco. L’arrivo ormai prossimo di Lacazette non sembra dunque destinato a essere l’unico colpo in attacco del mercato estivo dei Gunners.