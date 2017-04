Dalla Francia: anche il Monaco su Tielemans. Juve, Chelsea e Atletico alla finestra

Ha solo 19 anni ma è già riuscito ad attirare le attenzioni di mezza Europa su di sé. Youri Tielemans è considerato uno dei prospetti più promettenti per il futuro e per lui in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Dopo essere stato associato a Milan e Lione, ora, secondo quanto riportato dal sito francese “Mercato365.com”, il centrocampista dell’Anderlecht sarebbe finito nel mirino del Monaco. Il club monegasco starebbe pensando al talentuoso belga per tutelarsi in caso di partenza di Bakayoko o Fabinho, altri due giocatori finiti sul taccuino di diversi direttori sportivi di tutta Europa. Su Tielemans rimangono forti anche le attenzioni da parte di Chelsea, Atletico Madrid e Juventus.