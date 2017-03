Dalla Francia: Coman è l’obiettivo numero uno del City

Non si spengono le voci intorno al futuro di Kingsley Coman. L’attaccante di proprietà della Juventus è in prestito al Bayern Monaco che a fine anno potrà decidere di esercitare il diritto di riscatto fissato a 21 milioni acquisirne dunque il cartellino. Ma in Inghilterra l’esterno ha un estimatore pregiato: si tratta di Pep Guardiola che l’avrebbe messo nel mirino, rendendolo l’obiettivo numero uno del prossimo mercato. Ne sono certi in Francia, dove l’Equipe afferma che il tecnico spagnolo non si sarebbe ancora arreso all’idea di vedere l’esterno in Baviera negli anni futuri e potrebbe tentare il tutto per tutto al fine di portarlo al City e continuare nel ringiovanimento della sua rosa.