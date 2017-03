Dalla Francia: Conte – Inter non si farà, è pronto un cospicuo rinnovo di contratto

Sembra essere definitivamente calato il sipario sulla trattativa tra Antonio Conte e l’Inter. Il quarantasettenne tecnico leccese, secondo il “Daily Mirror”, ha decisamente rifiutato l’offerta di Suning per rimanere al Chelsea laddove, secondo i ben informati, sarebbe pronto per lui un cospicuo aumento d’ingaggio fino al 2021 (attualmente guadagna circa 7 milioni di euro all’anno fino al 2018, ndr). Dopo un inizio di stagione scoraggiante, a ottobre, l’ex C.T. della Nazionale sembrava più che mai pronto a cambiare rotta lasciando l’arcipelago britannico per fare ritorno nel “bel paese”. I nerazzurri, anch’essi traumatizzati da avvio avvilente, erano intenzionati ad aprire un ciclo puntando sull’ex allenatore della Juventus ma, nel momento in cui per i “Blues” i risultati sono migliorati, non è stato possibile intavolare alcuna trattativa. Nelle ultime settimane si era parlato di un riavvicinamento delle parti che però, stanti le ultime dichiarazioni, sembra più che mai sfumato. Sarà davvero cosi?