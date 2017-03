Dalla Francia: Eder può regalare Lacazette alla Juve. Il nerazzurro piace all’OL

L’attaccante del Lione Alexandre Lacazette è nel mirino della Juventus per il mercato estivo e un suo approdo a Torino potrebbe essere facilitato da…Eder. Proprio così, non si tratta di uno scherzo bensì di un intreccio di mercato che potrebbe portare il nerazzurro in Francia e il transalpino in Italia. Come riportato da “Le10Sport”, l’attaccante di origini guadalupensi non è intenzionato a rinnovare il proprio contratto con l’OL e per questo motivo Jean-Michel Aulas, presidente del club, avrebbe già iniziato a sondare diverse piste alla ricerca di un sostituto. In cima alla lista del patron del Lione ci sarebbe proprio l’interista Eder, giocatore che da quando è arrivato a Milano non è mai riuscito ad affermarsi come titolare inamovibile e che per questo motivo potrebbe decidere di cambiare aria la prossima stagione. Un approdo dell’attaccante nerazzurro spingerebbe dunque il francese all’addio e a beneficiarne potrebbe essere proprio la Vecchia Signora. Oltre alla Juventus, su Lacazette c’è da registrare anche l’interessamento dell’Atletico Madrid, come riportato da “Marca”.