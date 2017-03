Dalla Francia: Juve, Evra chiama Mandzukic al Marsiglia. E Rudi Garcia prepara l’assalto…

“Mario Mandzukic è quello di cui questa squadra ha bisogno”. Parola di Patrice Evra, ex terzino bianconero giunto all’OM nel gennaio scorso. Per il francese – che ha parlato a BeIn Sports – il croato è “un attaccante che potrebbe avere un grande successo al Marsiglia”. Un invito velato alla dirigenza del club per cercare di strappare ad Allegri una delle pedine fondamentali della sua Juve a 5 stelle. E pare che i vertici degli Olympiens abbiano accolto con interesse la proposta del loro difensore, tanto che Sport.fr suggerisce che anche Rudi Garcia avrebbe dato il benestare per preparare l’assalto estivo finalizzato all’ingaggio del centravanti 30enne, il cui contratto col club di corso Galileo Ferraris scade nel giugno del 2019.