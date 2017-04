Dalla Francia: Evra vuole portare Mandzukic all’OM

Quando il passato ritorna per minacciare il futuro. Sembra il titolo di un film hollywoodiano e invece è ciò che starebbe accadendo in casa Juve nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dall’Equipe infatti, l’ex bianconero Evra starebbe cercando di convincere Mario Mandzukic a seguire le proprie orme e a lasciare la Vecchia Signora per intraprendere un’avventura in quel di Marsiglia. Il terzino francese vorrebbe utilizzare il proprio rapporto di amicizia con il croato per convincerlo a sposare la causa dell’OM e spostarsi così in Ligue 1 già a partire dalla prossima estate. I due giocatori sono inoltre rappresentati dallo stesso procuratore, il quale potrebbe facilitare la buona riuscita della trattativa. In Francia Garcia è pronto ad accogliere a braccia aperte l’attaccante 31enne, con contratto in scadenza nel 2019, il cui ingaggio attuale si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro. Grazie all’aiuto fornito da Evra, l’Olympic Marsiglia spera fortemente di potersi assicurare l’ex Bayern Monaco. Quando il passato ritorna per minacciare il futuro…ecco quello che sta accadendo in casa Juve.