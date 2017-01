Dalla Francia: Inter, il Bayern si fa da parte. Verratti costa troppo

Carlo Ancelotti lo vorrebbe portare in Germania dopo averlo allenato in Francia, ma il futuro di Marco Verratti potrebbe essere lontano dal tecnico italiano. In una recente intervista il suo agente ha affermato che “un suo ritorno in Italia, al momento, è molto difficile”. ‘Difficile’, non impossibile. A maggior ragione se il Bayern Monaco si ritirasse dalla corsa al centrocampista ex Pescara. Secondo i colleghi de Le Parisien infatti, il club bavarese sarebbe già ‘uscito di scena’ nella corsa al talento nostrano, viste le alte richiese economiche del PSG. I campioni di Francia non vogliono meno di 80 milioni per lasciarlo andare e con più di una pretendente il prezzo rischierebbe di alzarsi notevolmente, andando a ‘minare’ il credo dei bavaresi che non spendono mai così tanti soldi per ingaggiare un singolo giocatore. Discorso diverso, a detta dei colleghi d’Oltralpe, per l’Inter di Suning che non sarebbe affatto spaventata dal prezzo imposto dai parigini…