Dalla Francia: Juve, anche il City è piombato su Thomas Lemar

E’ una delle rivelazioni del calcio internazionale. Thomas Lemar, ala 21enne del Monaco, ha attirato l’attenzione dei top club europei, andando a segno otto volte solo nella prima metà della stagione in corso. Arrivato dal Caen ai rossobianchi nel 2015 per 4 milioni di euro, ha saputo ammaliare addetti ai lavori e non con le sue prestazioni, rendendosi il nuovo gioiello della società del magnate russo Dmitrij Rybolovlev. Tanto luccicante da attrarre a sé club prestigiosi del calibro di Arsenal, Tottenham, Juventus e Manchester City. Secondo i colleghi francesi dell’Equipe infatti, anche il club di Guardiola sarebbe sulle tracce della stellina di Baie-Mahault, pronto a dare battaglia alle altre concorrenti per ingaggiarlo. Il Monaco starebbe cercando di blindarlo con un rinnovo contrattuale importante, anche se la situazione parrebbe essere in fase di stallo. Ad ogni modo, non lo lascerebbe partire per meno di 40 milioni.