Dalla Francia: Juve, attenta! Il PSG ha messo nel mirino N’Zonzi

Il Paris Saint-Germain starebbe guardando al mercato per rafforzare il proprio centrocampo. L’ultima idea – come riportato dai colleghi di Buzzsport – sarebbe Steven N’Zonzi del quale Unay Emery sarebbe un grande estimatore. L’allenatore dei campioni in carica di Francia vorrebbe portarlo a tutti i costi a Parigi durante la prossima sessione di mercato, andando a concorrere con altre big del calibro del Barcellona e della Juventus. I bianconeri lo stanno seguendo da molto tempo.