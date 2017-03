Dalla Francia: Juve, attenta! L’Arsenal è in pole per Tolisso

Corentin Tolisso potrebbe essere uno degli obiettivi più desiderati durante la prossima finestra di mercato. Dopo aver attirato su di sé l’interesse di grandi club come Juventus e Barcellona, il giovane francese, che sta stupefacendo tutti con prestazioni importanti, parrebbe aver catturato l’attenzione di un altro top club europeo. Secondo i colleghi de L’Equipe, l’Arsenal si sarebbe aggiunta alle pretendenti del talento del Lione, sorpassando bianconeri e Blaugrana, e conducendo la corsa che porta al suo ingaggio. Il club di corso Galileo Ferraris, che fino a poco tempo fa sembrava essere in vantaggio sul giocatore, potrebbe ritrovarsi a rincorrere i Gunners e guardarsi le spalle dai catalani, in una competizione che potrebbe riservare ulteriori colpi di scena…

Stefano F. Brambilla