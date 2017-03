Dalla Francia: Juve forte su Tolisso. E lui gioca già da bianconero…

L’interesse della Juventus per Tolisso – stando a quanto riportato da Football.fr – sembra rafforzarsi ogni giorno che passa. Alcuni emissari sono stati spediti a Lione per visionarlo durante il match di Europa League disputato contro la Roma. E il centrocampista non ha deluso le aspettative, schiantando i giallorossi grazie ad una grande prestazione impreziosita da un gol, il suo undicesimo stagionale. Il francese classe ’94 gioca già da juventino, castigando i principali rivali per lo Scudetto dei bianconeri. E chissà che già da giugno non possa vestire la maglia della squadra campione d’Italia per continuare a battere i capitolini anche in Serie A…