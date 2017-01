Dalla Francia: Juve, il Lione ha richiesto Evra

Dopo aver ufficializzato l’ingaggio di Memphis Depay, il Lione starebbe continuando a muoversi sul mercato. Secondo i colleghi dell’Equipe, durante le recenti discussioni avviate tra il club francese e la Juventus per cercare di intavolare una trattativa per Tolisso, l’OL avrebbe presentato una richiesta per Patrice Evra, in uscita dai bianconeri. Sul terzino è forte l’interesse del Crystal Palace, mentre il Valencia sarebbe fattosi da parte. C’è la possibilità Schalke 04 specie per arrivare a Kolasinac subito. La concorrenza per i francesi sarebbe tosta, ma non insormontabile. Ed il difensore potrebbe preferire un ritorno in patria.