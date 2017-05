Dalla Francia: Juventus, Lemina ai saluti. Il Marsiglia rivuole il giocatore

Dopo solo due stagioni in Italia, Mario Lemina potrebbe ora tornare in Francia durante la prossima sessione di mercato. Infatti, secondo i colleghi di France Football, il giocatore sarebbe scontento del suo scarso impiego sul campo e sembrerebbe intenzionato a cercarsi una nuova squadra che lo faccia giocare più spesso. Il calciatore classe ’93 sarebbe stato contattato inoltre dal Marsiglia, club dal quale fu acquistato per 10 milioni dalla Juventus, che sembrerebbe molto interessato ad accogliere di nuovo Lemina nella loro rosa.