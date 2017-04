Matuidi apre a una partenza: “Mi è stato offerto un rinnovo. Ci devo riflettere…”

Blaise Matuidi potrebbe lasciare il Psg in estate. Ad aprire una porta alla propria partenza è stato lo stesso giocatore, che in una recente intervista per un’emittente francese ha così risposto a una domanda circa il suo futuro: “Contrariamente a ciò che è stato detto mi è stato offerto il prolungamento di contratto. Ora sto riflettendo sul da farsi. Tutto è possibile…”. Parole che non tranquillizzano di certo i tifosi parigini e che anzi fanno pensare a un suo possibile addio al Psg a fine stagione. Il centrocampista francese piace molto in casa Juve ma anche altri top club europei sono pronti a farsi avanti.