Dalla Francia: Matuidi è ancora nel mirino della Juventus ma c’è l’insidia cinese…

E’ destinata a diventare una telenovela (sempre che ci sia qualcuno che non la consideri già tale) la situazione Juventus-Matuidi. Cercato a lungo durante tutta la finestra di mercato estiva passata, il francese ha declinato poi le avances dei bianconeri per continuare il suo matrimonio col PSG. A distanza di qualche mese il centrocampista e tornato sulla vicenda ammettendo che lui e il suo agente hanno avuto dei contatti con il club di Torino, salvo poi decidere di non proseguire la trattativa, restando a Parigi nella speranza di poter indossare la maglia dei campioni di Francia per molto tempo ancora. Ora invece, sembrerebbero essersi riaccese le voci intorno al suo futuro, con i colleghi di Le10Sport che suggeriscono come la Juventus non abbia mai smesso di pensare al mediano e con lei anche il Chelsea di Conte. Insomma, il francese può ancora lasciare il Parco dei Principi e l’estate potrebbe offrire scenari di mercato importanti, considerando pure l’interesse di diversi club cinesi i quali potrebbero scatenare un’asta al rialzo da far venir le vertigini a chiunque.