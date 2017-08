Dalla Francia: Matuidi niente Juve, vuole la Premier

Dopo quello che ora dopo ora sembra diventare il sempre più probabile trasferimento di Neymar al Paris Saint- Germain, in Francia si interrogano su quelle che potrebbero essere le manovre in uscita del club parigino. Il primo indiziato, secondo Le Parisien, sarebbe Matuidi. Il giocatore è in scadenza di contratto il prossimo giugno, il PSG avrebbe rifiutato un’offerta della Juventus di 20 milioni di euro, mentre il centrocampista avrebbe il sogno di giocare in Premier League, dunque starebbe aspettando l’offerta di un club inglese. Maggiore chiarezza- conclude Le Parisien- si dovrebbe avere con l’incontro fissato in questa settimana tra l’agente del giocatore e il club parigino.