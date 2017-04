Dalla Francia: Juve, Matuidi vuole lasciare il Psg. Chelsea e United ci provano…

Blaise Matuidi vuole lasciare Parigi e per lui potrebbe concretizzarsi un approdo in Premier League. Secondo quanto riportato da “Le Parisien”, il centrocampista francese avrebbe infatti scelto di non rinnovare con il Psg, poiché offeso dal club. Il giocatore d’oltralpe non si sentirebbe valorizzato dalla società capitolina e l’offerta di rinnovo presentatagli lo scorso autunno sarebbe stata interpretata da lui come ridicola. Cifre troppo basse per un giocatore che con il Psg ha vinto tutto a livello nazionale negli ultimi anni e che avrebbero spinto Matuidi a scegliere di lasciare la Francia per provare nuove esperienze in un campionato diverso. Un approdo alla Juventus rimane un’ipotesi possibile ma secondo il “Sun” più probabile sarebbe un suo arrivo in Premier League. Chelsea e Manchester United i club interessati e disposti a bussare alla porta del Psg in estate per portare il giocatore francese lontano dalla Ligue 1. Il contratto di Matuidi scadrà tra un anno e con un’offerta di soli 20 milioni di euro Blues e Red Devils potrebbero aggiudicarsi un eccellente giocatore, abile sia nella fase difensiva che in quella d’attacco.