Dalla Francia: niente Juve per Cuisance. Ha firmato con il Borussia Monchengladbach

Niente da fare per l’approdo di Mickael Cuisance in maglia bianconera. Il giocatore classe 1999 ha infatti firmato con il Borussia Mönchengladbach, come rivelato dall'”Equipe”. Il talentuoso centrocampista francese terminerà la stagione al Nancy per poi trasferirsi in Bundesliga dove si unirà al Borussia per prendere il posto di Dahoud, altro talento che in Italia piaceva al Milan e che invece si unirà al Borussia Dortmund il prossimo anno. Il Gladbach ha fatto firmare a Cuisance un contratto fino al 2022, assicurandosi così in anticipo un giovane di prospettiva e anticipando di fatto gli altri top team interessati al giocatore, ovvero Juve e Manchester City.