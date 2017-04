Dalla Germania: Bernardeschi come “nuovo Robben”? Ancelotti lo vuole al Bayern

Volo Firenze-Monaco di Baviera, solo andata. Ecco il biglietto aereo che Federico Bernardeschi potrebbe comprare questa estate, destinazione Bundesliga, più precisamente Bayern München. Secondo quanto riportato da “Sport Bild”, l’esterno viola sarebbe infatti finito sulla lista dei desideri di Carlo Ancelotti e a fine stagione i bavaresi potrebbero provare a portare il giovane italiano in Germania per fare di lui il “nuovo Robben”. L’olandese ha recentemente rinnovato il proprio contratto per un altro anno ma per il Bayern è tempo di trovare un sostituto, un prospetto che possa tornare utile per il futuro, un giocatore giovane ma di qualità. Tutte caratteristiche che Bernardeschi possiede e che presto potrebbero essere trasferite appunto da Firenze a Monaco di Baviera, dove Ancelotti è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Qualche mese prima dell’arrivo del tecnico italiano sulla panchina dei bavaresi, il nome dell’attaccante della Fiorentina era già stato accostato al Bayern Monaco ma poi le voci si placarono. Ora il tema torna di attualità e chissà che non sia la volta buona per intavolare una trattativa reale. In Italia intanto Inter e Juventus continuano a tenere monitorato il giocatore, il quale piace molto anche in Premier League, dove Antonio Conte sarebbe disposto ad offrirgli un ruolo da protagonista al Chelsea.