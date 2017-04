Dalla Germania: Juve vuoi Goretzka? Lo Schalke ha fissato il prezzo…

Secondo quanto riportato dalla “Bild”, lo Schalke 04 si sarebbe ormai rassegnato al fatto di dover perdere Leon Goretzka in estate e per questo motivo avrebbe deciso di fissare fin da ora il prezzo del suo cartellino. 25 i milioni richiesti dal club tedesco per lasciar partire il centrocampista teutonico, il quale negli ultimi mesi è stato accostato a diversi top club europei. Juventus, Arsenal e Bayern Monaco sarebbero infatti alla finestra, pronte a lanciare un’offensiva per assicurarsi il talentoso 22enne.