Dalla Germania: Juve, niente Boateng. Offerta monstre dalla Francia

Il futuro di Jerome Boateng potrebbe essere lontano da Monaco di Baviera. Per il difensore tedesco del Bayern, finito anche nel mirino della Juventus nelle scorse settimane, si allontana l’ipotesi di un futuro in Serie A. Come riporta il quotidiano ‘Bild’ il PSG sarebbe infatti pronto a offrire 60 milioni di euro al club bavarese per acquistare il giocatore. La cifra che riporta il quotidiano tedesco è molto elevata anche in relazione alla richiesta dei bavaresi, più bassa. La Juve, così come il Napoli, che nelle ultime ore avevano sondato il terreno per il tedesco, vedono così entrare in scena una potenziale rivale molto temibile nella corsa al mastino difensivo. Boateng potrebbe dunque non parlare italiano la prossima stagione, il Psg scatta…