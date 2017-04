Dalla Germania: Juventus, il Bayern Monaco ti ha beffata! Accordo trovato con Julian Brandt

Julian Brandt, talento classe 1996 del Bayer Leverkusen, si allontana sempre più dalla Juventus. Secondo quanto riportato dai colleghi della Bild, il giocatore tedesco avrebbe deciso di accettare le lusinghe del Bayern Monaco e raggiungere Ancelotti durante la prossima finestra di mercato estiva. Con il ragazzo, i bavaresi avrebbero trovato un accordo di massima. Resterebbe solo da convincere il Bayer Leverkusen, che lo lascerebbe partire per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Sull’esterno di sinistra era forte anche l’interesse di Manchester City e Liverpool, oltre che dei bianconeri, ma il desiderio di continuare a giocare in Bundesliga l’avrebbe convinto a rifiutare le avances di Guardiola, Klopp e Allegri, e sposare il progetto tecnico dei campioni di Germania in carica.