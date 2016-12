Dalla Russia: Juventus, lo Spartak corteggia Benatia

Lo Spartak Mosca avrebbe dimostrato interesse per Medhi Benatia. Secondo Izvezia infatti, Massimo Carrera vorrebbe portare il marocchino in Russia a partire dal prossimo gennaio. Essendo Benatia ancora di proprietà del Bayern Monaco, il club moscovita dovrà andare a trattare direttamente coi bavaresi che non accetterebbero un’offerta inferiore ai 20 milioni di euro. Avventura bianconera già ai titoli di coda per l’ex Roma?