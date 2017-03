Dalla Spagna: Allegri, Messi non ti vuole in Blaugrana! Il preferito della Pulce è…

Le voci intorno al futuro di Massimiliano Allegri non fanno che rincorrersi da qualche tempo, accentuatesi dopo i problemi avuti dal tecnico italiano con alcuni componenti della rosa bianconera, Dybala e Bonucci fra gli altri. La panchina dell’Arsenal sembrerebbe la destinazione più plausibile, ma dalla Spagna Diario Gol suggerisce che i Gunners non sarebbero gli unici in orbita Allegri. I colleghi iberici affermano che Ariedo Braida, ds del Barcellona, starebbe caldeggiando la candidatura del tecnico per sostituire il partente Luis Enrique, trovando però l’opposizione di Messi. La Pulce infatti preferirebbe che il nuovo allenatore Blaugrana fosse Jorge Sampaoli. Quale futuro, quindi, per Max?