Dalla Spagna: aspettando la sfida col Barça, la Juve pensa a Rafinha. Piace anche in Premier

Juve-Barça nei prossimi mesi potrebbe non giocarsi solamente in campo, bensì anche in sede di mercato. Secondo quanto rivelato da “Mundo Deportivo” infatti, i bianconeri avrebbero mostrato un certo interesse nei confronti di Rafinha Alcantara, terzino destro del Barcellona e fratello del più quotato centrocampista del Bayern Monaco, Thiago. Per il momento si parla solamente di un interessamento da parte della Vecchia Signora, dal momento che nessuna offerta è ancora stata formulata. I campioni d’Italia non sono però l’unico club ad aver posto la propria attenzione sul giocatore blaugrana. Rafinha piace infatti molto anche in Premier League, dove Arsenal e Liverpool sembrano disposte ad offrirgli un posto nelle rispettive rose.