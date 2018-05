Dalla Spagna: attenta Juve, Real e Barça puntano Pjanic

Le attenzioni di Real Madrid e Barcellona sarebbero fisse sul centrocampista della Juventus Miralem Pjanic. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo ‘As’. Il bosniaco piace ai due club, che sarebbero pronti a presentare un’offerta monstre alla squadra bianconera per aggiudicarsi il cartellino del giocatore. I Blancos seguirebbero Pjanic fin dai tempi della Roma, mentre i blaugrana starebbero sondando il terreno alla ricerca del sostituto di Iniesta. La Juve non lascerebbe partire il talento bosniaco per meno di 70 milioni, ma Real e Barcellona potrebbero inserire nell’affare interessanti contropartite tecniche.