Dalla Spagna, Barcellona: “Il Real bluffa, non ha rinunciato a Dybala. Vuole solo…”

“Il Real Madrid sta bluffando, non ha alcuna intenzione di rinunciare a Dybala”. Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”, il Barcellona non crede al dietrofront del Real Madrid sul versante Dybala e, anzi, i blaugrana sono sicuri che tale mossa serva solamente per abbassare il prezzo del cartellino della Joya (valutato intorno ai 100 milioni). Per i catalani l’intenzione dei blancos sarebbe solamente quella di rendere più economica una trattativa che ad oggi appare come molto costosa, fingendo di mostrare disinteresse, e strappare così un prezzo di favore alla Juventus. Ipotesi curiosa ma che potrebbe nascondere un fondo di verità, vista la grande astuzia di Florentino Perez in sede di mercato. Anche il Barcellona dal canto suo potrebbe presto avanzare un’offerta per l’attaccante argentino, il quale non ha mai nascosto il proprio desiderio di giocare al fianco del connazionale Messi al di fuori dalla Nazionale. Tra rumors e colpi bassi, che il Clasico per Dybala abbia inizio…