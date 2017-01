Dalla Spagna: Betancur atteso in Italia dopo il Sub20 per visite e firma con la Juve…

Betancur e la Juve sono sempre più vicini. Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo” il centrocampista uruguaiano volerà in Italia appena terminato il Campionato Sudamericano Under20 (Sub20) per svolgere le visite mediche con la Juventus e firmare il contratto che lo legherà finalmente ai bianconeri. Il giocatore tornerà poi come da accordi in Argentina per terminare la stagione con il Boca, per poi ripresentarsi a Torino a partire da luglio.