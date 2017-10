Dalla Spagna: con Dybala blindato, il Barça punta tutto su Griezmann

Come dichiarato a più riprese da Marotta, la Juventus nei prossimi mesi farà di tutto per blindare Paulo Dybala, motivo per cui il Barcellona al momento sembrerebbe aver accantonato la pista che porta alla Joya, spingendo invece con forza l’acceleratore sulla strada che conduce all’acquisto di Griezmann. Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”, l’intenzione del club blaugrana sarebbe quella di strappare la stella francese all’Atletico Madrid prima dell’inizio dei Mondiali di Russia. Attualmente Griezmann è bloccato da una clausola da 200 milioni di euro, clausola che il prossimo 1 luglio scenderà però a 100, facilitando non poco l’acquisto del giocatore da parte del Barcellona. A Madrid sembrano essersi già rasseganti al fatto di dover perdere Griezmann la prossima estate, visto anche il forte interessamento da parte del Manchester United di Mourinho, ma al momento pare molto probabile che l’attaccante ex Sociedad decida di proseguire la propria carriera in Liga, svestendo la maglia colchonera e iniziando a indossare quella blaugrana.