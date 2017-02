Dalla Spagna: Dani Alves e le chiamate al Barca. Il brasiliano voleva tornare ma l’infortunio l’ha tenuto a Torino

Ieri sera il primo gol in Champions League con la maglia della Juve e questa mattina la notizia di un ritorno al Barca voluto ma mancato per colpa di un infortunio. La rete del 2-0 siglato ieri sera da Dani Alves contro il Porto sarebbe potuto essere solamente un miraggio se solo l’ex blaugrana non si fosse infortunato quell’ormai lontano 27 novembre contro il Genoa. Secondo quanto riportato questa mattina da “Mundo Deportivo” infatti il brasiliano avrebbe voluto fortemente tornare in Catalogna nella finestra di mercato invernale conclusasi poco meno di un mese fa ma la frattura del perone sinistro, che lo ha costretto ai box fino ad inizio febbraio, non gli ha permesso di riunirsi al suo vecchio club. Molte le telefonate che, secondo il quotidiano spagnolo, il terzino bianconero avrebbe fatto per convincere il Barcellona a permettergli di tornare. Dani Alves a Torino non è riuscito a ritagliarsi il ruolo di protagonista che desiderava e ciò lo ha spinto a desiderare un ritorno in Spagna. L’infortunio ha fatto però saltare tutto e l’ha costretto a rimanere alla Juve, con la quale ieri sera ha siglato il suo primo gol in Champions League, ritagliandosi per una notte il ruolo da protagonista assoluto che tanto desiderava.