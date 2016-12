Dalla Spagna: Dembélé o Dybala? Florentino non ha dubbi, Zidane sì…

Qualche giorno fa è arrivata la riduzione da parte del Tas della squalifica inflitta al Real Madrid dalla Fifa, sentenza che ha sbloccato di fatto il mercato estivo dei Blancos, e subito hanno iniziato a impazzare sul web e sui quotidiani sportivi i nomi dei possibili colpi dei Galacticos. Secondo quanto riportato da “Marca”, Zinedine Zidane avrebbe intenzione di acquistare in estate il 19enne del Borussia Dortmund Ousmane Dembélé come rinforzo in attacco. Il tecnico francese sarebbe infatti alla ricerca di un giocatore abile nel rimpiazzare qualsiasi membro della BBC spagnola, in caso di mancanza in campo di uno dei tre. Dello stesso avviso non sarebbe però Florentino Perez. Il presidente dei Blancos avrebbe deciso infatti di lasciar perdere subito la pista Dembélé per mettere a segno il colpo dell’estate andando a strappare Paulo Dybala alla Juventus e per fare ciò sarebbe disposto a pagare a peso d’oro.