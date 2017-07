Dalla Spagna: derby d’Italia per Inigo Martinez. Juve e Inter cercano rinforzi in difesa

Nuovo derby d’Italia in sede di calciomercato. Secondo quanto raccontato dal quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo”, Inter e Juventus si starebbero sfidando in queste ore per Inigo Martinez, centrale difensivo del Real Sociedad. Il 26enne natio di Ondarroa piace molto anche al Manchester City di Guardiola, e, nonostante il fresco rinnovo con il Sociedad (firmato ad aprile), una sua partenza resta al momento un’ipotesi concreta. Sul giocatore pende una clausola di rescissione di 30 milioni di euro.