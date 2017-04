Dalla Spagna: Dybala vuole una “clausola Barca” nel nuovo contratto con la Juve

Mancano ormai solamente quattro giorni all’attesissima sfida tra Juventus e Barcellona ma in Spagna a tenere banco è sempre e solo il “caso Dybala”. Il tanto atteso rinnovo con la Juve non è ancora arrivato e per questo motivo in Catalogna non vogliono smettere di sognare un possibile arrivo della Joya in estate. Secondo quanto riportato da “Diario Gol”, lo stesso attaccante argentino non vedrebbe l’ora di approdare in Liga e per questo avrebbe richiesto alla Vecchia Signora di inserire nel nuovo contratto una clausola speciale, creata appositamente proprio pensando al Barcellona. Nella clausola dovrebbe essere inserita la cifra precisa del prezzo di Dybala, prezzo creato però esclusivamente per il Barcellona e per nessun altro. Una sorta di clausola per l’estero ma in questo caso valida solamente per i catalani. Idea quanto meno fantasiosa ma che potrebbe facilitare la partenza di Dybala direzione Spagna, portando nelle casse bianconere l’esatta cifra richiesta. Intanto però “Diario Gol” non esclude la possibilità della creazione di una nuova trattiva, con l’inserimento di alcune contropartite tecniche da parte del Barcellona. Gli spagnoli potrebbero mettere sul piatto uno tra Rakitic, Mascherano e Andre Gomes (più soldi) per convincere la Juve a cedere il proprio gioiello. Tutti e tre i giocatori citati sono stati cercati dai bianconeri in passato e l’inserimento di uno di loro nella trattativa potrebbe dunque rendere meno amara la partenza di Dybala da Torino.