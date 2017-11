Dalla Spagna: Florentino Perez torna a corteggiare Dybala

Il Real Madrid si prepara a dare l’assalto a Dybala. Secondo quanto raccontato da “Mundo Deportivo”, Florentino Perez, che da tempo starebbe monitorando personalmente la crescita della Joya, avrebbe infatti chiesto ai propri collaboratori di riallacciare i rapporti con l’entourage del giocatore per cercare di capire se ci sia la possibilità di portare Dybala a Madrid l’estate prossima. Il desiderio del patron dei Blancos sarebbe quello di cedere Bale (Manchester United su di lui; ndr) e sostituirlo con l’argentino ex Palermo, regalando così a Cristiano Ronaldo il perfetto compagno d’attacco in un reparto che passerebbe da 3 a 2 punte. Il modulo che Perez vorrebbe infatti veder utilizzato per il suo Real la prossima stagione sarebbe il 4-4-2, con CR7 prima punta assistito da Dybala o Benzema. La Juve è avvisata.