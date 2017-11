Dalla Spagna: Goretzka ha scelto il Barça. La Juve si allontana…

Leon Goretzka sogna un futuro al Barcellona. Secondo quanto raccontato da “Mundo Deportivo”, il centrocampista tedesco avrebbe preso un’importante decisione riguardo al proprio futuro, scegliendo una volta per tutte il club nel quale proseguire la propria carriera. Il quotidiano spagnolo parla infatti di un Goretzka desideroso di unirsi al Barcellona, club sulle sue tracce già da qualche tempo, e pronto a lasciare lo Schalke 04 solamente per un approdo in maglia Blaugrana. Il giocatore avrebbe già comunicato la propria volontà al suo procuratore Jorg Neubuer, il quale negli ultimi mesi ha lavorato duramente per provare a trovare un accordo con i catalani, grazie a diversi incontri tenuti in quel di Barcellona con membri della dirigenza blaugrana. Cercato dal Liverpool e soprattutto dalla Juventus, Goretzka potrebbe firmare per il Barcellona già a gennaio nel caso in cui i catalani non dovessero riuscire a chiudere l’affare Coutinho, o tuttalpiù in estate, quando il contratto con lo Schalke 04 terminerà e il tedesco si libererà a parametro zero.