Dalla Spagna: il Barça ha proposto Rafinha alla Juve per gennaio

Rafinha non trova spazio al Barcellona in questa stagione. Il club spagnolo, dopo aver visto sfumare l’addio del centrocampista verso Arsenal e Liverpool in estate, ora starebbe cercando una sistemazione per un talento non ancora sbocciato del tutto in Catalogna. Sport riporta che i dirigenti del Barça avrebbero proposto Rafinha alla Juventus in vista di gennaio. I bianconeri per ora sembrano freddi all’idea di accogliere il fratello di Thiago Alcantara, visto che in mediana Marotta ha già messo nel mirino Emre Can per giugno.