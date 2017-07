Dalla Spagna: il Barça spaventa i tifosi juventini. Esiste già un accordo per Dybala

Dybala ha un accordo verbale con la Juventus per unirsi al Barcellona. La notizia è riportata da “Mundo Deportivo”, giornale catalano molto vicino al mondo Blaugrana. Secondo gli spagnoli, Dybala avrebbe espresso il proprio gradimento di unirsi al Barcellona in futuro, voglioso di giocare al fianco di Lionel Messi, e, per far sì che tale sogno si possa realizzare, in occasione del rinnovo di contratto firmato pochi mesi fa con la Juventus avrebbe raggiunto un accordo verbale con il club bianconero per facilitare una sua partenza nel caso in cui a chiamarlo dovessero essere proprio i catalani. Secondo “Mundo Deportivo”, davanti a un’offerta da 110/120 milioni di euro il giocatore saluterebbe la Vecchia Signora per trasferirsi in Spagna, sulla falsa riga di quanto già operato da Pogba lo scorso anno, destinazione Manchester United. L’aspetto da sottolineare è che la cifra indicata varrebbe solamente per il Barcellona, essendo il desiderio di Dybala quello di unirsi ai catalani, mentre qualsiasi altro club dovrà sborsare molti più soldi per strappare la Joya alla Juventus. Va comunque ricordato che non esiste nessuna clausola rescissoria tra la Juve e l’attaccante argentino e che quindi chiunque voglia acquistare Dybala dovrà prima convincere la società bianconera con un’offerta congrua e poi strappare il sì del giocatore, anche se su quest’ultimo punto il Barça sembra essere già in ampio vantaggio sull’intera concorrenza.