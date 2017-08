Dalla Spagna: il Liverpool vuole inserire Andre Gomes nell’affare Coutinho. Emre Can si avvicina alla Juve?

Continua senza sosta la trattativa tra Barcellona e Liverpool per Philippe Coutinho. I Blaugrana non hanno alcuna intenzione di mollare la presa e pare che i Reds si siano ormai rassegnati al fatto di dover perdere il gioiello brasiliano, con la testa già in Catalogna. 100 milioni è quello che chiede il Liverpool e 100 milioni sembrerebbe ciò che il Barcellona si starebbe preparando ad offrire per chiudere il trasferimento dell’ex Inter prima dell’inizio della Liga. Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo” però, nelle ultime ore il club inglese avrebbe presentato agli spagnoli un nuovo metodo di pagamento, comprensivo di soldi più una contropartita tecnica. Secondo i media spagnoli, il Liverpool avrebbe infatti chiesto di inserire Andre Gomes nella trattativa, data la grande ammirazione di Jurgen Klopp per il centrocampista portoghese. La prima volontà del Barcellona sarebbe quella di trattenere il giocatore, da sempre desiderio di mercato anche della Juventus, e di offrire al suo posto Rafinha, altro giocatore già cercato in passato dai Reds. Il Liverpool preferirebbe l’arrivo di Gomes a quello di Rafinha e per questo motivo si attendono nuove discussioni tra i due club nei prossimi giorni. E se a tifare per un inserimento del centrocampista portoghese nell’affare Coutinho fosse la Juventus? L’arrivo di Gomes a Liverpool porterebbe infatti ulteriore concorrenza a centrocampo e ciò potrebbe convincere i Reds ad effettuare qualche cessione, partendo magari proprio da quel Emre Can che tanto piace dalla parti di Torino…