Dalla Spagna: il Real gioca d’anticipo su Verratti. Florentino Perez lo vuole a tutti i costi…

Non passa giorno senza che il suo nome finisca su qualche quotidiano o sito internet. Marco Verratti è diventato negli ultimi mesi il sogno di mezza Europa e una sua partenza da Parigi in estate appare sempre più probabile. Inter, Juve, Barcellona (solo per citarne alcuni) i club interessati a lui e che con l’avvio del calciomercato sono pronti a spaventare il Psg a suon di offerte milionarie ma c’è anche chi sta provando a giocare d’anticipo. Secondo quanto riportato da “Don Balon”, Florentino Perez si sarebbe riunito nei giorni scorsi con i propri uomini di mercato per parlare proprio del centrocampista italiano e per metterlo in cima alla lista dei desideri per l’estate. Il presidente madridista, inoltre, avrebbe già chiamato la dirigenza parigina per far sapere di essere disposto a rilanciare qualsiasi offerta proveniente da altri top club europei. Perez sa bene che Verratti è un obiettivo di mercato del Barcellona e per questo motivo sarebbe disposto a fare follie pur di fare uno sgarbo agli odiati rivali, portando a Madrid quello che in Catalogna viene già considerato da molti come l’erede di Iniesta. Inter e Juve per il momento rimangono alla finestra, con la certezza però che, qualora il Real Madrid dovesse davvero alzare la posta in gioco, un ritorno in Italia del Verratti nazionale potrebbe diventare un sogno estremamente complicato da realizzare.