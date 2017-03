Con il contratto in scadenza a giugno di quest’anno, Pepe sarà libero di firmare per chi vuole senza che il Real Madrid riceva un euro per il suo cartellino. Secondo i colleghi di El Pais, i Blancos avrebbero preferito cederlo a gennaio ricevendo un po’ di soldi tanto che lo avrebbe offerto alla Juventus. I bianconeri però avrebbero declinato la proposta delle Merengues.