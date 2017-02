Dalla Spagna: il Real vuole Chiellini

Giorgio Chiellini nel mirino di Florentino Perez. In Spagna sono sicuri che in estate il Real Madrid chiuderà l’acquisto di un grande difensore. E sono pronti a pescarlo in Italia e precisamente nella squadra campione d’Italia. Obiettivo trovato – secondo i colleghi del Mundo Deportivo – nel centrale della Juventus. Un ritorno di fiamma dopo l’assalto di tre anni fa. All’epoca la Juve disse no all’offerta da 30 milioni. I Blancos di Zizou Zidane preparano di nuovo l’assalto a Chiellini…