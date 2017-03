Dalla Spagna: Iñaki Williams la freccia che fa impazzire la Juventus. Servono 50 milioni

Iñaki Williams, 22 anni e una maturità da veterano. L’esterno d’attacco dell’Athletic Bilbao e della nazionale spagnola Under-21 è già una stella entrata nel cuore dei suoi tifosi e degli amanti del bel calcio. 1.86, fisico da centometrista, Iñaki unisce tecnica e atletica oltre a un’ottima capacità nel gioco di squadra come dimostrano i 7 assist di questa stagione. La Juventus, secondo il “Mundo Deportivo”, avrebbe intessuto i primi contatti con il club basco per riuscire a battere la concorrenza di Liverpool e Borussia Dortmund. Il giovane prospetto ha un contratto in scadenza nel 2021 e una clausola rescissoria da 50 milioni di euro che però non spaventerebbe la “Vecchia Signora”.