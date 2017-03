Dalla Spagna: Juve, anche il Tottenham vuole Kovacic

Da quando è sbarcato a Madrid Mateo Kovacic non ha trovato molta fortuna. L’ex trequartista interista aveva lasciato Milano per una cifra vicina ai 40 milioni di euro bonus compresi per rilanciarci con la maglia delle Merengues. Era l’agosto del 2015 e il Real Madrid non era l’unica pretendente al centrocampista croato. Su di lui era forte anche l’interesse della Juventus che però non riuscì ad ingaggiarlo. Ora – secondo quanto riportato da As – i bianconeri starebbero monitorando con attenzione il giocatore in attesa di sferrare un’offensiva ma devono guardarsi le spalle per il presunto interessamento del Tottenham che avrebbe identificato l’ex 10 nerazzurro come il dopo Dele Alli.