Dalla Spagna: Juve, da Dybala più soldi che con Pogba. Il Real prepara 125 milioni

Prima o poi sarebbe successo che qualcuno avrebbe infranto il record del Manchester United nell’esborso economico di un singolo giocatore. Se i Red Devils solo l’estate scorsa hanno versato 105 milioni di euro per acquistare Paul Pogba, ora una spagnola potrebbe addirittura arrivare a 125 per Paulo Dybala. Certo, il mondo del calcio sta subendo trasformazioni importanti e frenetiche, l’avvento dei cinesi sta riorganizzando ogni logica economica, ma ci saremmo aspettati che il primato dello United rimanesse tale almeno per qualche anno. Eppure – secondo quanto riportato dai colleghi di Diario Gol – il Real Madrid vorrebbe anticipare i tempi e strappare la Joya alla Juventus la prossima estate, formulando un’offerta pari a 80 milioni più bonus del valore di ulteriori 45, per un totale, appunto, di 125 milioni. Una cifra praticamente irrinunciabile…