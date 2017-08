Dalla Spagna: Juve, doppio colpo dal Valencia per dimenticare Bonucci

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo difensivo che possa permettergli di sopperire alla partenza di Leonardo Bonucci e secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo” il profilo giusto potrebbe essere quello di Ezequiel Garay. Il centrale argentino, attualmente leader della difesa del Valencia, è considerato un difensore esperto e dalla sicura affidabilità e per questo motivo secondo i media spagnoli la Vecchia Signora sarebbe intenzionata a portarlo subito a Torino. I Bianconeri avrebbero però in mente un doppio colpo in casa Valencia. Se infatti l’interesse per Garay appare come una novità, è ormai nota da settimane la volontà della Juve di strappare il terzino Joan Cancelo agli iberici, permettendo al portoghese di andare a ricoprire il ruolo lasciato vacante da Dani Alves. Su Cancelo va però segnalato anche l’interessamento del Tottenham, secondo quanto raccontato dal “Daily Mirror”.