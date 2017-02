Dalla Spagna: Juve, Dybala vuole la Liga! E il Barcellona lo ha contattato…

Clamorosa indiscrezione in arrivo dalla Spagna: secondo i colleghi del Mundo Deportivo una persona, presumibilmente vicina al Barcellona, avrebbe contatto Paulo Dybala per consigliargli di rinnovare con la Juventus e prendere tempo col Real Madrid, rimandando momentaneamente le decisioni per il suo futuro. Secondo il quotidiano spagnolo inoltre sarebbe chiara la volontà della Joya di giocare nella Liga, suggerendo che tale decisione sarebbe stata presa in virtù del fatto che la Juventus non possa competere ad alti livelli europei con costanza. Inoltre gli agenti del mancino ex Palermo sarebbero già stati informati di declinare ogni offerta dovesse giungergli anche dalla Premier League. Il futuro di Dybala è già scritto?