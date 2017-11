Dalla Spagna: Juve, il Barça si prepara a blindare Sergi Roberto

Bercellona-Sergi Roberto, prove di rinnovo. Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”, venerdì sarà di ritorno da Manchester il procuratore del giocatore, Josep Maria Orobitg, il quale tornerà a discutere con la dirigenza blaugrana i dettagli per il rinnovo del proprio assistito. Noto è l’interesse della Juventus per il giocatore, con il Barça intenzionato però a estendere il contratto di Sergi Roberto fino al 2022, blindandolo con una clausola monstre da 400 milioni di euro. In scadenza nel giugno del 2019, lo spagnolo è attualmente “protetto” da una clausola di 40 milioni, cifra facilmente raggiungibile dai Bianconeri, i quali sperano di convincere il giocatore a provare un’esperienza in Italia.