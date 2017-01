Dalla Spagna: Juve, il Barcellona si ritira dalla corsa per N’Zonzi

Interessante indiscrezione di mercato per la Juventus di Max Allegri. Secondo i colleghi di Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe deciso di rinunciare al centrocampista del Siviglia Steven N’Zonzi, tirandosi fuori dalla corsa al suo ingaggio. Il club catalano, insieme a Juventus e Manchester City, aveva messo nel mirino il giocatore dopo la sua esplosione ma si sarebbe convinto a lasciar perdere per via dei suoi dati anagrafici. Quest’anno (anche se solo a dicembre) il nazionale francese compirà 29 anni, motivo per il quale i Blaugrana non sarebbero disposti a spendere la cifra richiesta dagli andalusi. Notizia confortante per la Torino bianconera che dopo il nuovo logo potrebbe avere anche un nuovo centrocampista…